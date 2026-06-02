Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Am Dienstag tendierte der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 0,77 Prozent fester bei 8 209,09 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,407 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,551 Prozent stärker bei 8 191,47 Punkten in den Handel, nach 8 146,59 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 166,53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 244,61 Punkten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 114,84 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 02.03.2026, einen Stand von 8 394,32 Punkten auf. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, bei 7 737,20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,169 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. 7 505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 213 583 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 233,930 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,48 erwartet. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at