Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Kursentwicklung
|
29.09.2026 09:28:52
Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels fester
Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent höher bei 8 080,31 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,415 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,095 Prozent höher bei 8 086,16 Punkten in den Handel, nach 8 078,48 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 095,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 077,75 Einheiten.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 401,18 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 367,33 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 29.09.2025, den Stand von 7 880,87 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 1,40 Prozent nach. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Punkten.
Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 13 358 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LOréal-Aktie mit 202,858 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf
Im CAC 40 weist die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,45 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.
|
09:28
|Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
28.09.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 letztendlich stärker (finanzen.at)
|
28.09.26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 legt am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
28.09.26
|Handel in Paris: Börsianer lassen CAC 40 am Montagmittag steigen (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse Paris: CAC 40 beginnt Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
25.09.26
|Schwacher Handel: CAC 40 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
25.09.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
25.09.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|191,96
|-0,86%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|382,80
|-1,10%
|Pernod Ricard S.A.
|58,16
|-1,96%
|Renault S.A.
|26,05
|-1,59%
|Stellantis
|4,06
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 084,95
|0,08%