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Kursentwicklung 29.09.2026 09:28:52

Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels fester

Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels fester

Das macht der CAC 40.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent höher bei 8 080,31 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,415 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,095 Prozent höher bei 8 086,16 Punkten in den Handel, nach 8 078,48 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 095,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 077,75 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 401,18 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 367,33 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 29.09.2025, den Stand von 7 880,87 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 1,40 Prozent nach. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 13 358 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LOréal-Aktie mit 202,858 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,45 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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