Index-Performance im Blick 22.01.2026 09:29:16

Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Am Donnerstagmorgen geht es für den CAC 40 erneut nach oben.

Am Donnerstag erhöht sich der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext um 1,34 Prozent auf 8 177,47 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,436 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 1,17 Prozent höher bei 8 163,56 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 069,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 162,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 177,47 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,639 Prozent nach oben. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 22.12.2025, mit 8 121,07 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, wurde der CAC 40 mit 8 206,87 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 837,40 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,216 Prozent. 8 396,72 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 996,59 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 28 179 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 281,367 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Worldline SA

Analysen zu Worldline SA

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 207,65 -0,46% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 597,10 -0,10% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 61,24 2,72% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 8,34 -1,88% Stellantis
Worldline SA 1,49 -1,09% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 148,89 0,99%

