Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen
Am Donnerstag erhöht sich der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext um 1,34 Prozent auf 8 177,47 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,436 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 1,17 Prozent höher bei 8 163,56 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 069,17 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 162,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 177,47 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,639 Prozent nach oben. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 22.12.2025, mit 8 121,07 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, wurde der CAC 40 mit 8 206,87 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 837,40 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,216 Prozent. 8 396,72 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 996,59 Zählern.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 28 179 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 281,367 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick
Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|207,65
|-0,46%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|597,10
|-0,10%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|61,24
|2,72%
|Stellantis
|8,34
|-1,88%
|Worldline SA
|1,49
|-1,09%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 148,89
|0,99%
