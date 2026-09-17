Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40 aktuell 17.09.2026 09:28:29

Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus

Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus

Anleger in Paris schicken den CAC 40 aktuell erneut ins Plus.

Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,56 Prozent fester bei 8 185,94 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,427 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,447 Prozent stärker bei 8 176,99 Punkten, nach 8 140,59 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 185,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 170,21 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,656 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8 579,60 Punkten berechnet. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, bei 8 430,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 786,98 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 0,113 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 9 320 Aktien gehandelt. Mit 202,513 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,91 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

mehr Analysen
12:31 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
16.09.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
09.09.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
08.09.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 194,82 -0,33% Airbus SE
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 377,70 -0,58% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Pernod Ricard S.A. 60,32 -0,17% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 28,85 2,30% Renault S.A.
Stellantis 4,40 2,67% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 186,93 0,57%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed hebt Leitzinsen an: US-Börsen im Plus -- ATX und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. An der Wall Street sind steigende Kurse zu sehen. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen