Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus

Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,56 Prozent fester bei 8 185,94 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,427 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,447 Prozent stärker bei 8 176,99 Punkten, nach 8 140,59 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 185,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 170,21 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,656 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8 579,60 Punkten berechnet. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, bei 8 430,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 786,98 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 0,113 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 9 320 Aktien gehandelt. Mit 202,513 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,91 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at