Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40 aktuell
|
16.02.2026 09:29:57
Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen
Der CAC 40 verbucht im Euronext-Handel um 09:13 Uhr Gewinne in Höhe von 0,13 Prozent auf 8 322,65 Punkte. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,488 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,134 Prozent fester bei 8 322,85 Punkten, nach 8 311,74 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 316,76 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 337,08 Zählern.
CAC 40-Performance seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 258,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der CAC 40 8 170,09 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wurde der CAC 40 auf 8 178,54 Punkte taxiert.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,56 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 437,35 Punkte. Bei 7 996,59 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 35 947 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 255,244 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Index weist die SRTeleperformance-Aktie mit 8,54 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
15:59
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 klettert am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15:59
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
15:59
|Montagshandel in Frankfurt: DAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX legt zu (finanzen.at)
|
12:27
|Montagshandel in Paris: CAC 40 liegt im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|08:02
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|08:02
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|08:02
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|197,02
|2,22%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|518,50
|0,19%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|49,88
|-4,85%
|Stellantis
|6,65
|1,67%
|Worldline SA
|1,42
|-1,08%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 321,61
|0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.