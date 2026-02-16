Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

CAC 40 aktuell 16.02.2026 09:29:57

Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen

Der CAC 40 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.

Der CAC 40 verbucht im Euronext-Handel um 09:13 Uhr Gewinne in Höhe von 0,13 Prozent auf 8 322,65 Punkte. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,488 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,134 Prozent fester bei 8 322,85 Punkten, nach 8 311,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 316,76 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 337,08 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 258,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der CAC 40 8 170,09 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wurde der CAC 40 auf 8 178,54 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,56 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 437,35 Punkte. Bei 7 996,59 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 35 947 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 255,244 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Index weist die SRTeleperformance-Aktie mit 8,54 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

Analysen zu Airbus SE

08:02 Airbus Outperform Bernstein Research
12.02.26 Airbus Buy UBS AG
06.02.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
06.02.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
02.02.26 Airbus Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 197,02 2,22% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 518,50 0,19% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 49,88 -4,85% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,65 1,67% Stellantis
Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 321,61 0,12%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

