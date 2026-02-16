Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen

Der CAC 40 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch aktuell fort.

Der CAC 40 verbucht im Euronext-Handel um 09:13 Uhr Gewinne in Höhe von 0,13 Prozent auf 8 322,65 Punkte. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,488 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,134 Prozent fester bei 8 322,85 Punkten, nach 8 311,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 316,76 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 337,08 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 258,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der CAC 40 8 170,09 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wurde der CAC 40 auf 8 178,54 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,56 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 437,35 Punkte. Bei 7 996,59 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 35 947 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 255,244 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Index weist die SRTeleperformance-Aktie mit 8,54 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at