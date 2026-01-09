Engie Aktie
Börse Paris in Grün: Gewinne im CAC 40
Um 15:42 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 1,15 Prozent aufwärts auf 8 338,62 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,484 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,342 Prozent fester bei 8 271,65 Punkten, nach 8 243,47 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 271,65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 342,09 Punkten lag.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1,11 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 09.12.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 052,51 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 09.10.2025, den Stand von 8 041,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 490,28 Punkten.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 185 364 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 310,639 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
CAC 40-Fundamentaldaten
2026 weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent bei der Carrefour-Aktie zu erwarten.
