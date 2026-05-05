LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Euronext-Handel im Blick
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05.05.2026 12:27:00
Börse Paris in Grün: So bewegt sich der CAC 40 aktuell
Um 12:09 Uhr klettert der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,67 Prozent auf 8 029,45 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,371 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,185 Prozent auf 7 961,36 Punkte an der Kurstafel, nach 7 976,12 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 040,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7 956,04 Punkten.
So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 7 962,39 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.02.2026, den Wert von 8 238,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 727,93 Punkten.
Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,02 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern markiert.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 83 927 Aktien gehandelt. Mit 223,224 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel
2026 weist die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die SRTeleperformance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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