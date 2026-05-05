LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euronext-Handel im Blick 05.05.2026 12:27:00

Börse Paris in Grün: So bewegt sich der CAC 40 aktuell

Börse Paris in Grün: So bewegt sich der CAC 40 aktuell

Der CAC 40 steigt heute.

Um 12:09 Uhr klettert der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,67 Prozent auf 8 029,45 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,371 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,185 Prozent auf 7 961,36 Punkte an der Kurstafel, nach 7 976,12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 040,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7 956,04 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 7 962,39 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.02.2026, den Wert von 8 238,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 727,93 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,02 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern markiert.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 83 927 Aktien gehandelt. Mit 223,224 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

2026 weist die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die SRTeleperformance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

mehr Nachrichten