LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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Kursverlauf 03.07.2026 15:59:16

Börse Paris in Grün: So bewegt sich der CAC 40 am Freitagnachmittag

Börse Paris in Grün: So bewegt sich der CAC 40 am Freitagnachmittag

Heute wagen sich die Anleger in Paris aus der Reserve.

Am Freitag klettert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 0,25 Prozent auf 8 496,06 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,441 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,142 Prozent fester bei 8 486,89 Punkten, nach 8 474,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 8 515,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 457,68 Punkten verzeichnete.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 1,39 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2026, wies der CAC 40 8 150,42 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 7 962,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, wies der CAC 40 7 754,55 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 3,67 Prozent zu Buche. Bei 8 642,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 505,27 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 496 523 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 237,408 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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