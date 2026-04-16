Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Marktbericht
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16.04.2026 12:27:13
Börse Paris in Grün: So performt der CAC 40 aktuell
Um 12:10 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,51 Prozent höher bei 8 317,13 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,443 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,144 Prozent auf 8 286,50 Punkte an der Kurstafel, nach 8 274,57 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 317,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 281,55 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 1,70 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 7 935,97 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 258,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, wies der CAC 40 7 329,97 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,49 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 84 763 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 238,987 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,90 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,32 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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|Stellantis
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|Worldline SA
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|CAC 40
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