Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|CAC 40 im Fokus
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30.10.2026 15:58:36
Börse Paris in Grün: So steht der CAC 40 nachmittags
Am Freitag notiert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,02 Prozent fester bei 7 971,78 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,365 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,048 Prozent fester bei 7 973,86 Punkten, nach 7 970,00 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 7 953,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 992,17 Punkten lag.
CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche legte der CAC 40 bereits um 1,99 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, lag der CAC 40 bei 7 964,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wurde der CAC 40 auf 8 485,64 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der CAC 40 8 157,29 Punkte auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,73 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.
Die meistgehandelten Aktien im CAC 40
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 197 509 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 225,798 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick
Die Renault-Aktie hat mit 4,77 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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