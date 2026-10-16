Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Euronext-Handel im Blick
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16.10.2026 09:28:51
Börse Paris in Rot: CAC 40 beginnt Freitagshandel in der Verlustzone
Am Freitag sinkt der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext um 0,11 Prozent auf 7 926,14 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,354 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,327 Prozent auf 7 960,61 Punkte an der Kurstafel, nach 7 934,70 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 7 960,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 924,21 Einheiten.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 1,27 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 16.09.2026, den Stand von 8 140,59 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 16.07.2026, mit 8 377,86 Punkten bewertet. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 8 188,59 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,28 Prozent nach unten. Bei 8 755,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 18 036 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 209,419 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick
Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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