Stellantis Aktie

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
01.12.2025 15:59:12

Börse Paris in Rot: CAC 40 fällt am Montagnachmittag

Der CAC 40 erleidet am Montag Verluste.

Am Montag fällt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,41 Prozent auf 8 089,64 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,464 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,546 Prozent schwächer bei 8 078,40 Punkten, nach 8 122,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 112,67 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 043,81 Zählern.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, stand der CAC 40 bei 8 121,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 707,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, bei 7 235,11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 9,41 Prozent aufwärts. Bei 8 314,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 763,76 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 1 037 081 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 313,700 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,93 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantismehr Nachrichten

Analysen zu Stellantismehr Analysen

26.11.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.11.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Stellantis Verkaufen DZ BANK
05.11.25 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 193,06 -0,48% Airbus SE
Carrefour S.A. 13,50 1,93% Carrefour S.A.
Engie (ex GDF Suez) 21,81 0,60% Engie (ex GDF Suez)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 645,40 1,41% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Stellantis 9,27 1,69% Stellantis
Worldline SA 1,53 0,10% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 104,74 -0,22%

