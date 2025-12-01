Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Performance im Fokus
|
01.12.2025 15:59:12
Börse Paris in Rot: CAC 40 fällt am Montagnachmittag
Am Montag fällt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,41 Prozent auf 8 089,64 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,464 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,546 Prozent schwächer bei 8 078,40 Punkten, nach 8 122,71 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 112,67 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 043,81 Zählern.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, stand der CAC 40 bei 8 121,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 707,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, bei 7 235,11 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 9,41 Prozent aufwärts. Bei 8 314,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 763,76 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 1 037 081 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 313,700 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,93 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Analysen zu Stellantismehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|193,06
|-0,48%
|Carrefour S.A.
|13,50
|1,93%
|Engie (ex GDF Suez)
|21,81
|0,60%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|645,40
|1,41%
|Stellantis
|9,27
|1,69%
|Worldline SA
|1,53
|0,10%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 104,74
|-0,22%
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.