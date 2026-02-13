Börse Paris in Rot: CAC 40 legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

Der CAC 40 kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,30 Prozent tiefer bei 8 315,38 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,491 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,300 Prozent leichter bei 8 315,50 Punkten in den Handel, nach 8 340,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 323,11 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 310,09 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,248 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 347,20 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, betrug der CAC 40-Kurs 8 232,49 Punkte. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, wies der CAC 40 8 164,11 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,47 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 437,35 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten erreicht.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 43 379 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 260,655 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,87 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at