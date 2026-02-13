SR.Teleperformance Aktie

SR.Teleperformance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euronext-Handel im Fokus 13.02.2026 09:29:16

Börse Paris in Rot: CAC 40 legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

Börse Paris in Rot: CAC 40 legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

Der CAC 40 kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,30 Prozent tiefer bei 8 315,38 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,491 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,300 Prozent leichter bei 8 315,50 Punkten in den Handel, nach 8 340,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 323,11 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 310,09 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,248 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 347,20 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, betrug der CAC 40-Kurs 8 232,49 Punkte. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, wies der CAC 40 8 164,11 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,47 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 437,35 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten erreicht.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 43 379 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 260,655 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,87 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance

mehr Nachrichten