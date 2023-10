Börse Paris in Rot: CAC 40 letztendlich schwächer

So performte der CAC 40 am Freitag zum Handelsschluss.

Am Freitag notierte der CAC 40 via Euronext letztendlich 1,42 Prozent schwächer bei 7 003,53 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,210 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,104 Prozent leichter bei 7 097,15 Punkten in den Handel, nach 7 104,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 7 108,76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 997,48 Punkten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der CAC 40 bereits um 0,538 Prozent zurück. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 13.09.2023, mit 7 222,57 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 369,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2022, erreichte der CAC 40 einen Wert von 5 879,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 6,20 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 7 581,26 Punkten. Bei 6 518,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im CAC 40

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der STMicroelectronics-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 45 054 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 342,645 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,85 zu Buche schlagen. Engie (ex GDF Suez) lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,76 Prozent.

Redaktion finanzen.at