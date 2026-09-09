Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40 im Fokus
|
09.09.2026 12:26:50
Börse Paris in Rot: CAC 40 liegt am Mittag im Minus
Am Mittwoch verbucht der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 1,44 Prozent auf 8 198,43 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,494 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,718 Prozent auf 8 258,24 Punkte an der Kurstafel, nach 8 317,98 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 8 195,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 277,24 Punkten lag.
CAC 40 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 0,898 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 8 714,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 203,43 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 09.09.2025, mit 7 749,39 Punkten bewertet.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,039 Prozent. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 58 404 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 212,105 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Renault S.A.
|
09.09.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwacher Handel: CAC 40 verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
09.09.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Renault-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
09.09.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 verbucht zum Start des Mittwochshandels Verluste (finanzen.at)
|
08.09.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
08.09.26
|Verluste in Paris: CAC 40 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.09.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|195,72
|-1,67%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|411,60
|-2,80%
|Pernod Ricard S.A.
|59,88
|-1,22%
|Renault S.A.
|29,06
|-1,26%
|Stellantis
|4,54
|-2,22%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 156,67
|-1,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX beendet Handel in Rot -- DAX rutscht letztlich ab -- Wall Street schliesst leichter -- Schlussendlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erlitt herbe Verluste. Die Wall Street notierte in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.