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CAC 40 im Fokus 09.09.2026 12:26:50

Börse Paris in Rot: CAC 40 liegt am Mittag im Minus

Börse Paris in Rot: CAC 40 liegt am Mittag im Minus

Der CAC 40 zeigt sich heute im Minus.

Am Mittwoch verbucht der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 1,44 Prozent auf 8 198,43 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,494 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,718 Prozent auf 8 258,24 Punkte an der Kurstafel, nach 8 317,98 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 8 195,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 277,24 Punkten lag.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 0,898 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 8 714,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 203,43 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 09.09.2025, mit 7 749,39 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,039 Prozent. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 58 404 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 212,105 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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