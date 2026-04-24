LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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Index-Performance im Blick 24.04.2026 09:28:55

Börse Paris in Rot: CAC 40 liegt zum Handelsstart im Minus

Börse Paris in Rot: CAC 40 liegt zum Handelsstart im Minus

Aktueller Marktbericht zum CAC 40.

Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,56 Prozent auf 8 180,95 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,377 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,732 Prozent auf 8 167,06 Punkte an der Kurstafel, nach 8 227,32 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Freitag bei 8 167,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 196,07 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 1,60 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 7 743,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, stand der CAC 40 bei 8 143,05 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 24.04.2025, den Stand von 7 502,78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 0,174 Prozent nach. Bei 8 642,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20 240 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 235,438 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Worldline SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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