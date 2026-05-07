Börse Paris in Rot: CAC 40 präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Am Nachmittag halten sich die Anleger in Paris zurück.

Um 15:41 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,20 Prozent tiefer bei 8 282,76 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,354 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,252 Prozent höher bei 8 320,33 Punkten, nach 8 299,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 274,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 361,00 Punkten.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 1,98 Prozent. Vor einem Monat, am 07.04.2026, wies der CAC 40 7 908,74 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, einen Stand von 8 273,84 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 626,84 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,07 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 135 243 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 223,002 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,63 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at