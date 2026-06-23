Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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CAC 40 im Fokus 23.06.2026 17:59:24

Börse Paris in Rot: CAC 40 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Börse Paris in Rot: CAC 40 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Am Dienstag zogen sich die Börsianer in Paris zurück.

Zum Handelsende sank der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,71 Prozent auf 8 340,71 Punkte. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,478 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,807 Prozent leichter bei 8 332,30 Punkten, nach 8 400,11 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 379,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 8 304,57 Einheiten.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, stand der CAC 40 bei 8 115,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 7 726,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, lag der CAC 40 noch bei 7 537,57 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,78 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 802 581 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 246,416 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Im CAC 40 weist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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