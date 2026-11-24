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24.11.2026 17:58:45
Börse Paris in Rot: CAC 40 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter
Der CAC 40 schloss nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 8 040,49 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,375 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,213 Prozent fester bei 8 062,01 Punkten, nach 8 044,84 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 079,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 8 028,04 Einheiten.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, stand der CAC 40 bei 7 782,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 453,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, lag der CAC 40 noch bei 7 959,67 Punkten.
Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,89 Prozent zurück. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die teuersten CAC 40-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 177 076 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 231,384 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick
Im CAC 40 weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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