Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40 im Blick
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19.10.2026 09:28:34
Börse Paris in Rot: CAC 40 präsentiert sich zum Start schwächer
Am Montag fällt der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 1,17 Prozent auf 7 863,36 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 2,387 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,896 Prozent leichter bei 7 885,38 Punkten, nach 7 956,70 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 7 863,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 894,31 Punkten lag.
CAC 40-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Wert von 8 065,02 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 8 338,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der CAC 40 auf 8 174,20 Punkte taxiert.
Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 4,05 Prozent ein. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 7 193 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 216,432 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,71 zu Buche schlagen. Mit 7,99 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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