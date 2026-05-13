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CAC 40 aktuell 13.05.2026 15:59:00

Börse Paris in Rot: CAC 40 sackt ab

Börse Paris in Rot: CAC 40 sackt ab

Der Handel in Paris verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,14 Prozent schwächer bei 7 968,94 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,355 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,627 Prozent höher bei 8 029,94 Punkten, nach 7 979,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8 029,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 931,78 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 1,25 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 13.04.2026, einen Stand von 8 235,98 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 13.02.2026, bei 8 311,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, wies der CAC 40 7 873,83 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 2,76 Prozent zurück. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern markiert.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 84 285 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 223,521 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,04 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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