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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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Kursverlauf 15.04.2026 12:27:03

Börse Paris in Rot: CAC 40 sackt mittags ab

Börse Paris in Rot: CAC 40 sackt mittags ab

Der CAC 40 verbucht heute Verluste.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,55 Prozent tiefer bei 8 282,29 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,415 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,534 Prozent tiefer bei 8 283,42 Punkten, nach 8 327,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 258,29 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 295,28 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 1,27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, stand der CAC 40 bei 7 911,53 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, bei 8 313,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, wurde der CAC 40 mit 7 335,40 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,06 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 400 151 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 239,136 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet mit 3,40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,47 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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