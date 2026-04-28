Börse Paris in Rot: CAC 40 startet in der Verlustzone

Um 09:12 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,31 Prozent leichter bei 8 116,37 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,383 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,154 Prozent leichter bei 8 129,35 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 141,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 133,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 112,83 Punkten.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, notierte der CAC 40 bei 7 701,95 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, bei 8 066,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 573,76 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 0,962 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 12 762 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 234,123 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Im CAC 40 verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at