CAC 40
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06.11.2026 15:58:55
Börse Paris in Rot: CAC 40 verbucht am Freitagnachmittag Abschläge
Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 1,41 Prozent leichter bei 8 089,43 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,461 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 1,22 Prozent tiefer bei 8 105,06 Punkten in den Handel, nach 8 205,37 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 139,69 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 049,64 Zählern.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 1,64 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der CAC 40 7 865,07 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, lag der CAC 40 noch bei 8 699,71 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 06.11.2025, mit 7 964,77 Punkten bewertet.
Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,29 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 173 827 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 236,570 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf
Die Renault-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die Carrefour-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,96 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|195,10
|-1,21%
|Carrefour S.A.
|13,61
|0,85%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|446,55
|-0,84%
|Pernod Ricard S.A.
|70,52
|0,89%
|Renault S.A.
|28,73
|2,31%
|Stellantis
|3,96
|0,18%
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