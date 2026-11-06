Börse Paris in Rot: CAC 40 verbucht am Freitagnachmittag Abschläge

So bewegt sich der CAC 40 am fünften Tag der Woche.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 1,41 Prozent leichter bei 8 089,43 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,461 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 1,22 Prozent tiefer bei 8 105,06 Punkten in den Handel, nach 8 205,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 139,69 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 049,64 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 1,64 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der CAC 40 7 865,07 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, lag der CAC 40 noch bei 8 699,71 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 06.11.2025, mit 7 964,77 Punkten bewertet.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,29 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 173 827 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 236,570 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Die Renault-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die Carrefour-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,96 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at