Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Euronext-Handel im Blick
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08.05.2026 17:58:51
Börse Paris in Rot: CAC 40 verbucht letztendlich Verluste
Am Freitag ging es im CAC 40 via Euronext schlussendlich um 1,09 Prozent auf 8 112,57 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,432 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,733 Prozent auf 8 141,94 Punkte an der Kurstafel, nach 8 202,08 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 158,93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 8 095,69 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Seit Beginn der Woche sank der CAC 40 bereits um 0,117 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, stand der CAC 40 bei 8 263,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, einen Wert von 8 273,84 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, wurde der CAC 40 auf 7 694,44 Punkte taxiert.
Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,01 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Zähler.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 399 446 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 234,400 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder
Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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