Börse Paris in Rot: CAC 40 verbucht letztendlich Verluste

So bewegte sich der CAC 40 am fünften Tag der Woche schlussendlich.

Am Freitag ging es im CAC 40 via Euronext schlussendlich um 1,09 Prozent auf 8 112,57 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,432 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,733 Prozent auf 8 141,94 Punkte an der Kurstafel, nach 8 202,08 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 158,93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 8 095,69 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Beginn der Woche sank der CAC 40 bereits um 0,117 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, stand der CAC 40 bei 8 263,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, einen Wert von 8 273,84 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, wurde der CAC 40 auf 7 694,44 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,01 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Zähler.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 399 446 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 234,400 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at