Börse Paris in Rot: CAC 40 verbucht mittags Abschläge

Am Mittwoch tendiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,29 Prozent leichter bei 8 179,38 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,413 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,239 Prozent auf 8 223,05 Punkte an der Kurstafel, nach 8 203,43 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 240,63 Punkte, das Tagestief hingegen 8 173,41 Zähler.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,565 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der CAC 40 mit 8 112,57 Punkten gehandelt. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 10.03.2026, mit 8 057,36 Punkten bewertet. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 10.06.2025, mit 7 804,33 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 0,193 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 51 594 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238,579 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

2026 präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at