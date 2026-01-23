Börse Paris in Rot: CAC 40 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste

So bewegte sich der CAC 40 am fünften Tag der Woche letztendlich.

Letztendlich schloss der CAC 40 am Freitag nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 8 143,05 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,443 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,394 Prozent auf 8 116,81 Punkte an der Kurstafel, nach 8 148,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 095,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 156,05 Punkten verzeichnete.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der CAC 40 bereits um 0,216 Prozent. Vor einem Monat, am 23.12.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 103,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 225,78 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 892,61 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,636 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 396,72 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 996,59 Zähler.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 268 080 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 288,870 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

2026 hat die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Carrefour-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,51 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at