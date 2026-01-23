LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Index-Performance
|
23.01.2026 17:58:58
Börse Paris in Rot: CAC 40 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste
Letztendlich schloss der CAC 40 am Freitag nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 8 143,05 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,443 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,394 Prozent auf 8 116,81 Punkte an der Kurstafel, nach 8 148,89 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 095,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 156,05 Punkten verzeichnete.
CAC 40 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn stieg der CAC 40 bereits um 0,216 Prozent. Vor einem Monat, am 23.12.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 103,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 225,78 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 892,61 Punkten.
Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,636 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 396,72 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 996,59 Zähler.
Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 268 080 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 288,870 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien
2026 hat die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Carrefour-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,51 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
