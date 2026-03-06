Stellantis Aktie

CAC 40 im Fokus 06.03.2026 17:58:51

Börse Paris in Rot: CAC 40 verliert letztendlich

Der CAC 40 sank schlussendlich.

Zum Handelsschluss fiel der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,65 Prozent auf 7 993,49 Punkte. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,427 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,471 Prozent auf 8 083,67 Punkte an der Kurstafel, nach 8 045,80 Punkten am Vortag.

Bei 7 913,02 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 104,77 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 4,90 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, stand der CAC 40 bei 8 273,84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, notierte der CAC 40 bei 8 114,74 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, bei 8 197,67 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,46 Prozent. 8 642,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 913,02 Zählern verzeichnet.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 576 230 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 251,869 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

2026 weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

