SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|CAC 40 im Fokus
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17.07.2026 17:58:49
Börse Paris in Rot: CAC 40 verliert letztendlich
Zum Handelsschluss fiel der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,47 Prozent auf 8 338,81 Punkte. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,462 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,610 Prozent auf 8 326,74 Punkte an der Kurstafel, nach 8 377,86 Punkten am Vortag.
Bei 8 282,17 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 350,19 Punkten den höchsten Stand markierte.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,387 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, stand der CAC 40 bei 8 430,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 425,13 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, bei 7 822,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,75 Prozent zu. 8 642,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.
Die meistgehandelten Aktien im CAC 40
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 353 929 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 244,713 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick
2026 weist die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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