Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Index im Fokus
|
23.01.2026 15:59:05
Börse Paris in Rot: CAC 40 zeigt sich leichter
Um 15:42 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,41 Prozent auf 8 115,85 Punkte zurück. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,443 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,394 Prozent leichter bei 8 116,81 Punkten in den Handel, nach 8 148,89 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 095,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 156,05 Zählern.
CAC 40-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,119 Prozent nach unten. Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 23.12.2025, bei 8 103,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 225,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 892,61 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,968 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 396,72 Punkte. Bei 7 996,59 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 138 743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 288,870 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte
Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,51 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Carrefour S.A.
|
23.01.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
23.01.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
23.01.26
|Angespannte Stimmung in Paris: So steht der CAC 40 mittags (finanzen.at)
|
23.01.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
20.01.26
|CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Carrefour-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
13.01.26