Börse Paris in Rot: CAC 40 zeigt sich leichter

Anleger in Paris treten am fünften Tag der Woche den Rückzug an.

Um 15:42 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,41 Prozent auf 8 115,85 Punkte zurück. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,443 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,394 Prozent leichter bei 8 116,81 Punkten in den Handel, nach 8 148,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 095,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 156,05 Zählern.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,119 Prozent nach unten. Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 23.12.2025, bei 8 103,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 225,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 892,61 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,968 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 396,72 Punkte. Bei 7 996,59 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 138 743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 288,870 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,51 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at