Börse Paris in Rot: Das macht der CAC 40 aktuell

Am Dienstag sinkt der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 0,15 Prozent auf 7 950,21 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,337 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,446 Prozent auf 7 997,91 Punkte an der Kurstafel, nach 7 962,39 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 075,18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 950,21 Punkten lag.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Wert von 7 993,49 Punkten auf. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 07.01.2026, den Wert von 8 233,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 6 927,12 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 2,99 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 366 985 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 233,825 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,96 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at