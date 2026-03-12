Börse Paris in Rot: So bewegt sich der CAC 40 nachmittags

Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 1,19 Prozent tiefer bei 7 945,87 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,394 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,436 Prozent tiefer bei 8 006,73 Punkten, nach 8 041,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 939,93 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 037,83 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 1,74 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 340,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, stand der CAC 40 bei 8 068,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 988,96 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 3,04 Prozent ein. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 768,11 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 313 650 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 248,344 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,08 zu Buche schlagen. Mit 8,87 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at