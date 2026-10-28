Börse Paris in Rot: So performt der CAC 40 am Mittag

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,14 Prozent leichter bei 7 876,25 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,361 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,371 Prozent fester bei 7 916,41 Punkten, nach 7 887,14 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 7 872,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 918,74 Punkten erreichte.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,764 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der CAC 40 8 078,48 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 458,78 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 216,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,89 Prozent nach unten. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten markiert.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 685 220 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 228,777 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at