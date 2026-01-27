Börse Paris: nachmittags Pluszeichen im CAC 40

Um 15:41 Uhr erhöht sich der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,44 Prozent auf 8 167,28 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,466 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,142 Prozent auf 8 142,73 Punkte an der Kurstafel, nach 8 131,15 Punkten am Vortag.

Bei 8 173,57 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 117,58 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, mit 8 103,58 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 239,18 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.01.2025, wurde der CAC 40 auf 7 906,58 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,341 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 996,59 Punkten.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 152 002 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 291,931 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Die Worldline SA-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at