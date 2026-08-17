Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index-Bewegung
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17.08.2026 16:00:11
Börse Paris: So entwickelt sich der CAC 40 aktuell
Um 15:42 Uhr gibt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,48 Prozent auf 8 595,55 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,513 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,095 Prozent auf 8 628,62 Punkte an der Kurstafel, nach 8 636,80 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 591,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 643,90 Punkten.
So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 8 338,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 7 952,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Stand von 7 923,45 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,89 Prozent aufwärts. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Punkten.
Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 557 565 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 225,484 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,66 erwartet. Mit 7,78 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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