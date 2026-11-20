Der CAC 40 sinkt im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 1,25 Prozent auf 7 979,91 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,440 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,749 Prozent auf 8 020,19 Punkte an der Kurstafel, nach 8 080,74 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 029,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 948,05 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 4,84 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 20.10.2026, den Wert von 7 838,49 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 20.08.2026, mit 8 453,09 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 981,07 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,63 Prozent abwärts. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 219 896 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 235,666 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Die Renault-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,11 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at