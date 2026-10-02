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CAC 40 aktuell 02.10.2026 17:58:45

Börse Paris: Zum Handelsende Pluszeichen im CAC 40

Börse Paris: Zum Handelsende Pluszeichen im CAC 40

So performte der CAC 40 am Freitag zum Handelsschluss.

Schlussendlich bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,79 Prozent stärker bei 7 897,19 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,381 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,161 Prozent auf 7 847,96 Punkte an der Kurstafel, nach 7 835,31 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 7 836,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 927,88 Punkten lag.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 2,64 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 02.09.2026, einen Stand von 8 280,63 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 474,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 056,63 Punkten auf.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,64 Prozent. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 422 603 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LOréal-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 201,583 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,18 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,67 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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