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11.11.2026 09:28:53
Börse Paris: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im CAC 40
Um 09:12 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,63 Prozent stärker bei 8 331,12 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,474 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,576 Prozent auf 8 326,27 Punkte an der Kurstafel, nach 8 278,59 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 326,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 344,93 Punkten lag.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 2,76 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 7 803,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 714,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 156,23 Punkten auf.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,66 Prozent zu. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 54 977 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LOréal-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 237,660 Mrd. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der CAC 40-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,05 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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|Pernod Ricard S.A.
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