CAC 40

8 368,59
35,72
0,43 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
CAC 40 aktuell 11.11.2026 09:28:53

Börse Paris: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im CAC 40

Börse Paris: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im CAC 40

CAC 40-Handel aktuell.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,63 Prozent stärker bei 8 331,12 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,474 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,576 Prozent auf 8 326,27 Punkte an der Kurstafel, nach 8 278,59 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 326,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 344,93 Punkten lag.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 2,76 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 7 803,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 714,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 156,23 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,66 Prozent zu. 8 755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 54 977 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LOréal-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 237,660 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,05 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 208,00 -1,05% Airbus SE
Carrefour S.A. 14,04 0,39% Carrefour S.A.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 445,80 0,06% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Pernod Ricard S.A. 71,82 0,50% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 28,64 -2,29% Renault S.A.
Stellantis 3,55 -4,08% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 369,77 0,44%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX knackt erstmals 27.000-Punkte-Marke -- Dow startet vorsichtig - NASDAQ sackt ab -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein uneinheitlicher Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen