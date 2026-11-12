Börse Stuttgart: Anthropic-Börsengang mehrfach überzeichnet laut Bloomberg

Täglicher Marktbericht Börse Stuttgart 12.11.2026, 09:00 Uhr | Verfasser: Steffen Heizereder

Die Nachfrage nach Aktien des KI-Entwicklers Anthropic übersteigt das Angebot um ein Mehrfaches. Das berichtet der Finanzdienst Bloomberg unter Berufung auf Insider, eine genaue Zahl nannte er nicht. Die Nachfrage stammt demnach vor allem von großen Fondsgesellschaften, die jeweils umfangreiche Aktienpakete kaufen wollen. Ihre Interessenbekundungen sind unverbindlich. Sie dienen den begleitenden Banken als Grundlage für eine Preisempfehlung. Den endgültigen Ausgabepreis legt Anthropic fest.

Der Börsengang selbst soll je nach Ausgabepreis 57,75 bis 64,35 Milliarden Dollar einbringen. Zusätzlich haben sich sieben Technologiekonzerne, darunter Google und Nvidia, verpflichtet, Aktien für insgesamt 26 Milliarden Dollar zu kaufen. Sie erwerben diese zum späteren Ausgabepreis direkt von Anthropic, also außerhalb des öffentlichen Angebots. Zusammen wären das rund 83,75 bis 90,35 Milliarden Dollar. Den Rekord von SpaceX würde Anthropic damit nur übertreffen, wenn man diesen Direktverkauf mitzählt. Der Raumfahrtkonzern hatte im Juni mit seinem Börsengang 75 Milliarden Dollar erlöst, einschließlich zusätzlich ausgegebener Aktien waren es rund 85,7 Milliarden Dollar. Auch bei Anthropic können die Banken zusätzliche Aktien zuteilen. Der reine Börsengang käme dann auf bis zu rund 74 Milliarden Dollar, mit Direktverkauf auf bis zu rund 100 Milliarden Dollar.

Preisspanne und Zeitplan

Anthropic bietet 825 Millionen Aktien zu je 70 bis 78 Dollar an. 801,4 Millionen davon sind neue Aktien , 23,6 Millionen stammen von Altaktionären. Deren Erlös fließt nicht an das Unternehmen. Die begleitenden Banken können bei hoher Nachfrage bis zu 123,75 Millionen weitere Aktien zuteilen. Gehandelt werden soll das Papier an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT. Die Preisfestsetzung ist für den 18. November geplant, der erste Handelstag für den 19. November. Am Freitag will Anthropic-Chef Dario Amodei gemeinsam mit JPMorgan-Chef Jamie Dimon in einer live übertragenen Veranstaltung um Investoren werben.

Bewertung

Am oberen Ende der Preisspanne käme Anthropic auf eine Bewertung von bis zu rund 1,4 Billionen Dollar. Eingerechnet sind dabei auch Aktien, die künftig noch hinzukommen können, etwa aus Mitarbeiterprogrammen. Ohne sie wären es rund eine Billion Dollar, diesen Wert nennt unter anderem die Nachrichtenagentur dpa. Im Mai war Anthropic in einer Finanzierungsrunde mit 965 Milliarden Dollar bewertet worden. Noch vor wenigen Monaten hatten Investoren mit bis zu zwei Billionen Dollar gerechnet. Nach dem Kurseinbruch bei Technologiewerten im Anschluss an die US-Zwischenwahlen hatten einige Investoren laut CNBC selbst 1,5 Billionen Dollar für fraglich gehalten.

Geschäftszahlen

In den ersten neun Monaten 2026 setzte Anthropic 33,24 Milliarden Dollar um, rund 13-mal so viel wie ein Jahr zuvor. Allein im dritten Quartal waren es 16,96 Milliarden Dollar. Das Wachstum verlangsamt sich jedoch: Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorquartal um 47 Prozent, im zweiten Quartal hatte das Plus noch 144 Prozent betragen. Für die ersten neun Monate weist Anthropic einen Nettoverlust von 104 Milliarden Dollar aus. Rund 94 Milliarden Dollar davon sind Buchverluste aus der Neubewertung von Wandeldarlehen. Im dritten Quartal schrieb Anthropic auch operativ Verluste von 567 Millionen Dollar, nach einem Gewinn von 974 Millionen Dollar im Vorquartal. Zugleich hat sich Anthropic vertraglich verpflichtet, bis 2045 rund 900 Milliarden Dollar auszugeben, fast ausschließlich für Rechenleistung und Infrastruktur. Zum 30. September verfügte das Unternehmen über 95,6 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln und 36,3 Milliarden Dollar an kurzfristigen Anlagen.

Stimmrechte

Anthropic geht als gemeinwohlorientierte Gesellschaft (Public Benefit Corporation) an die Börse. Die Mehrheit des Verwaltungsrats wählt ein Gremium finanziell unabhängiger Treuhänder, der Long-Term Benefit Trust. Eine einzelne Aktie der Klasse F, die eine Gesellschaft der sieben Mitgründer hält, vereint bei den meisten Entscheidungen 50,1 Prozent der Stimmrechte. Käufer der börsennotierten Klasse-A-Aktien haben damit praktisch kein Mitspracherecht. Anthropic warnt im Börsenprospekt selbst, dass sie Abstimmungen und die Wahl des Verwaltungsrats in der Regel nicht beeinflussen können, gleich wie sie abstimmen.

Direktverkauf an Tech-Aktionäre

Parallel zum Börsengang kaufen sieben Unternehmen, die Anthropic mit Rechenleistung beliefern, Aktien für zusammen 26 Milliarden Dollar zum Ausgabepreis. Gemessen an der Mitte der Preisspanne übernehmen Google und Nvidia je rund 10 Milliarden Dollar, AMD rund 2,5 Milliarden, Broadcom, Micron und Microsoft je rund 1 Milliarde und TSMC rund 0,5 Milliarden Dollar. Alle sieben erhalten Aktien der Klasse N ohne Stimmrecht. Darunter sind mit Google und Microsoft auch Konzerne, die eigene KI-Modelle anbieten und damit mit Anthropic konkurrieren.

Zeichnung für Privatanleger und Pre-IPO-Produkte

Privatanleger in Deutschland können die Aktie voraussichtlich über mehrere Banken und Neobroker zeichnen, also vor dem ersten Handelstag zum Ausgabepreis erwerben. Laut Börsenprospekt rechnet Anthropic derzeit damit, dass insgesamt bis zu 20 Prozent der angebotenen Aktien an Privatanleger gehen, in den USA und in anderen Ländern zusammen. Der endgültige Anteil richtet sich nach der Nachfrage. Bei Börsengängen in den USA liegt dieser Anteil häufig bei fünf bis zehn Prozent. Ob und in welchem Umfang Zeichner Aktien erhalten, steht erst nach der Preisfestsetzung fest.

Unabhängig von der Zeichnung werden an der Börse Stuttgart bereits Anlagezertifikate, ETNs und Knock-Out-Produkte verschiedener Emittenten auf Anthropic gehandelt. Wer diese Produkte kauft, erwirbt keine Anthropic-Aktien. Da es vor dem Börsengang keinen Aktienkurs gibt, folgen die Produkte einem Bezugswert, den der jeweilige Emittent festlegt, etwa einem Index aus den Preisen von Derivaten, mit denen Marktteilnehmer auf anderen Handelsplattformen auf die Bewertung von Anthropic setzen. Dieser Wert kann deutlich vom späteren Börsenkurs abweichen, je nach Produkt auch nach dem Börsengang. Weil die Produkte Schuldverschreibungen sind, tragen Anleger zudem das Ausfallrisiko des Emittenten. Beim Handel mit Turbo-Optionsscheinen, die zu den Knock-Out-Produkten zählen, erleiden im Durchschnitt sieben von zehn Kleinanlegern Verluste.

Risiken

Anthropic warnt im Börsenprospekt selbst, dass der Aktienkurs stark schwanken kann und Anleger ihren Einsatz ganz oder teilweise verlieren können. Verkaufsdruck könnte entstehen, weil Mitarbeiter, Berater und Führungskräfte bereits ab dem ersten Handelstag bis zu 316 Millionen Aktien verkaufen dürfen. Das entspricht knapp 40 Prozent der beim Börsengang angebotenen Aktien. Innerhalb von rund sechs Monaten können weitere bis zu 3,3 Milliarden Aktien frei werden. Zudem könnte die Struktur mit mehreren Aktienklassen dazu führen, dass Anthropic nicht in wichtige Aktienindizes aufgenommen wird. Indexfonds und ETFs würden die Aktie dann nicht kaufen.

Der DAX schloss am Mittwoch bei 26.663 Punkten und rückte damit wieder an sein Rekordhoch heran. Rückenwind kam aus dem KI-Sektor: Starke Zahlen des US-Cloud-Anbieters CoreWeave und Berichte über die hohe Nachfrage nach Anthropic-Aktien dämpften die Sorgen nach dem jüngsten Kursrutsch bei Technologiewerten. Im DAX legte Siemens Energy Rekordzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor.

Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Donnerstagmorgen rund 93 US-Dollar, gut 13 Prozent weniger als vor einem Monat. Am Donnerstag erreicht die Berichtssaison ihren Höhepunkt: Siemens legte seine Jahreszahlen vor, Allianz, Munich Re und Merck KGaA berichteten über das dritte Quartal.

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