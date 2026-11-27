Täglicher Marktbericht Börse Stuttgart 27.11.2026, 08:00 Uhr | Verfasser: Steffen Heizereder

Handel erwartet Rekordumsatz rund um Black Friday

Der Einzelhandel in Deutschland rechnet zu Black Friday und Cyber Monday mit einem Rekordumsatz. Der Handelsverband HDE erwartet für heute und Montag zusammen 6,2 Milliarden Euro. Das sind knapp 6 Prozent mehr als im Vorjahr. Für 2025 hatte der Verband erstmals seit Beginn der Erhebung 2016 einen Rückgang vorhergesagt, auf 5,8 Milliarden Euro. Rund 1,9 Milliarden Euro wollen die Kunden laut HDE an den beiden Tagen für Weihnachtseinkäufe ausgeben, so viel wie nie zuvor. "Gerade in der weiter angespannten wirtschaftlichen Lage sind die Aktionstage mit ihren Sonderangeboten bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern beliebt", sagte Stephan Tromp, stellvertretender HDE-Hauptgeschäftsführer. Die Prognose beruht auf einer Umfrage des IFH Köln unter rund 1.000 Onlineshoppern im Oktober.

Die Wall Street war gestern wegen Thanksgiving geschlossen und handelt heute nur bis 19 Uhr deutscher Zeit. Am Mittwoch machten die US-Indizes hohe Verluste aus dem frühen Handel Großteils wett. Der Nasdaq Composite lag zeitweise 4,6 Prozent im Minus und schloss dann 0,62 Prozent tiefer bei 23.585,80 Punkten. Der S&P 500 gab 0,25 Prozent nach, der Dow Jones legte 0,33 Prozent zu.

Die PCE-Inflation, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank Fed, stieg im Oktober auf 3,8 Prozent, ohne Energie und Lebensmittel auf 3,3 Prozent. Belastet wurde die Stimmung laut CNBC auch von neuen Zollplänen: Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer schlug für Waren aus der EU einen Zollsatz von 15 Prozent vor, bislang gelten für die meisten EU-Waren 10 Prozent. In Kraft treten könnten die Zölle frühestens Ende Januar. Der DAX schloss am Donnerstag 2,14 Prozent höher bei 25.231,42 Punkten.

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