Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundes-/Staatsanleihen

Der Euro-Bund-Future ging in der vergangenen Handelswoche mit 143,54 Prozentpunkten aus dem Handel. In die neue Woche startete er fast unverändert mit 143,52. Nachdem der Euro-Bund-Future im weiteren Verlauf zunächst auf 144,45 Prozentpunkte anstieg, gab er nach den US-Inflationsdaten bis Dienstagabend wieder auf 143,47 nach. Bis Mittwochmittag setzte sich diese Entwicklung fort. Der Euro-Bund-Future notiert bei 143,24 Prozentpunkten. Hieraus ergibt sich eine Rendite von 1,7155% für die zehnjährige Bundesanleihe. In der Vorwoche lag die Rendite mit 1,579% um ca. 0,14 Prozentpunkte niedriger. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe steigt und notiert mit 1,773% über dem Niveau der Vorwoche von 1,713%.

Anlegertrends

USA nehmen 49,5 Mrd. US-Dollar auf

Die USA begeben eine neue zweijährige Anleihe (WKN A3K68A) und nehmen darüber frisches Kapital in Höhe von 49,5 Mrd. US-Dollar auf. Anleger erhalten einen Kupon in Höhe von 3,00%, die erste Zinszahlung erfolgt am 31.12.2022.

Gehandelt werden kann diese Anleihe in privatanlegerfreundlichen Einheiten von mindestens 100 Nominalen, dies entspricht auch dem Mindestbetrag.

S&P vergibt ein Rating von AAA.

Fresenius Medical Care begibt EUR Anleihe

Fresenius Medical Care emittiert eine Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 750 Millionen Euro. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und einen Kupon in Höhe von 3,875% p.a.

Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 1.000 Nominalen in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Nominalen.

FMC erhält von Fitch ein BBB- Rating.

General Motors zahlt 5,6% p.a.

Der amerikanische Autobauer General Motors begibt eine US-Dollar Anleihe (WKN A3K738) und nimmt darüber 1,25 Mrd. US-Dollar auf - mit Fälligkeit am 15.10.2032. Anleger erhalten 5,6% p.a. Zinsen, welche halbjährlich, beginnend am 15.10.2022 gezahlt werden.

Der Handel ist ab 2.000 Nominalen in Schritten von 1.000 Nominalen möglich.

Fitch vergibt General Motors ein BBB- Rating.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)