Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

In dieser Woche stehen die nächsten Zinsentscheide von Fed und EZB an. Die Fed erhöhte am Mittwochabend wie von den Experten erwartet um 0,25%. Am Donnerstagnachmittag folgt die EZB, hier gehen die Experten von einer Leitzinserhöhung um 0,25 bis 0,5% aus. Spannend wird der Ausblick auf die nächsten Monate und ob die Notenbanker weitere Signale für eine Zinserhöhungspause geben. Zumindest in den USA scheint das nun möglich zu sein. Der Euro-Bund-Future steigt in diesem Umfeld im Wochenvergleich von 133,64 Prozentpunkten aus der Vorwoche auf aktuell 136,32 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe sinkt von 2,334% vor Wochenfrist auf nun 2,26%. Auch für die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe geht es etwas tiefer. In der Vorwoche gab es 2,435%, diese Woche notiert die Rendite bei 2,40%.

Anlegertrends

Andina de Fomento begibt TRY-Anleihe

Die südamerikanische Entwicklungsbank Andina de Fomento refinanziert sich über eine Anleihe (WKN A3LF2B) mit 675 Millionen Türkischen Lira. Bis zum Laufzeitende am 22.03.2027 wird ein jährlicher Kupon in Höhe von 25% gezahlt, erstmalig am 22.03.2024. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 10.000 Nominalen in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 10.000 Nominalen handeln. S&P vergibt ein AA- Rating.

Basler Kantonalbank-Anleihe bis 2033

Die Basler Kantonalbank nimmt über eine Anleihe (WKN A3LG4J) 250 Millionen Schweizer Franken frisches Kapital auf. Anleger erhalten einen Kupon von 2,1%. Die erste Zinszahlung erfolgt am 03.05.2024, die Rückzahlung am 02.05.2033. Gehandelt werden kann in kleinsten handelbaren Einheiten von 5.000 Nominalen. Dies entspricht auch dem Mindestbetrag. Von Fitch gibt es ein AAA Rating.

Bundesanleihe mit 2,8% Kupon

Die Bundesrepublik Deutschland begibt eine Anleihe (WKN BU2201) mit einem Emissionsvolumen von 6 Milliarden Euro. Gezahlt wird ein jährlicher Kupon von 2,8%, erstmalig am 12.06.2024. Die Rückzahlung erfolgt am 12.06.2025. Handelbar ist diese Anleihe ab einem Mindestbetrag von privatanlegerfreundlichen 0,01 Nominalen. Die kleinste handelbare Einheit beträgt ebenfalls 0,01 Nominale. MoodyŽs vergibt ein Aaa Rating.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)