Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Ein überraschend starker US-Arbeitsmarkt bekräftigte in der Vorwoche die Erwartungen steigender Zinsen. Für den Euro-Bund-Future ging es nach 133,68 Prozentpunkten in der Vorwoche zwischenzeitlich bis auf 130,60 Punkte nach unten. Am Mittwoch senkten überraschend niedrige US-Inflationsdaten die Erwartungen weiter steigender Zinsen merklich. Der Euro-Bund-Future notiert am Donnerstagmorgen bei 132,47 Prozentpunkten. Nachdem die Renditen für Bundesanleihen zwischenzeitlich anstiegen, notieren sie derzeit in etwa auf Vorwochen-Niveau. Für die 10-jährige Bundesanleihe geht es nach 2,513% in der Vorwoche auf aktuell 2,50% leicht nach unten. Die 30-jährige Bundesanleihe rentiert derzeit bei 2,57%. Vor Wochenfrist lag die Rendite bei 2,51%.

Anlegertrends

AIG nimmt 500 Mio. USD auf

Der US-amerikanische Versicherungskonzern AIG nimmt über eine Anleihe (WKN A3LKYC) frisches Kapital in Höhe von 500 Millionen US-Dollar auf. Über die Laufzeit bis zum 02.07.2026 wird ein Kupon von 5,75% gezahlt. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich, erstmals am 02.01.2024. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 2.000 Nominalen in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 Nominalen handeln. Die Ratingagentur S&P vergibt ein A+ Rating.

Santander Holdings emittiert USD-Anleihe

Die Santander Holdings emittiert eine Anleihe (WKN A3LJ4H) mit einem Volumen von 500 Millionen US-Dollar. Anleger erhalten einen Kupon von 6,565%. Der Kupon wird halbjährlich, erstmalig am 12.12.2023 ausbezahlt. Diese Anleihe wird am 12.06.2029 fällig. Gehandelt werden kann ab einem Mindestbetrag von 2.000 Nominalen. Die kleinste handelbare Einheit beträgt 1.000 Nominale. Von Fitch gibt es ein BBB+ Rating.

DEAG zahlt 8%

Die Veranstaltungsagentur DEAG refinanziert sich über eine Anleihe (WKN A351VB) mit 100 Millionen Euro. Während der Laufzeit wird ein jährlicher Kupon in Höhe von 8% gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolgt am 31.12.2023, die weiteren Auszahlungen erfolgen halbjährlich. Das Fälligkeitsdatum ist der 12.07.2026. Der Mindestbetrag sowie die kleinste handelbare Einheit betragen jeweils 1.000 Nominale. Ein Rating ist aktuell nicht verfügbar.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)