Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

Das vor Wochenfrist veröffentlichte Fed-Protokoll ließ die Anleger mehr oder weniger ratlos zurück. Die US-Notenbanker sind sich demnach weiter uneins über die Ausrichtung ihrer Geldpolitik . Nun richten sich die Blicke nach Jackson Hole. Dort beraten ab heute die wichtigsten Notenbanker der Welt bei ihrem jährlichen Treffen über die zukünftige Geldpolitik. Am Mittwoch sorgen schwach ausgefallene Einkaufsmanager-Indizes für Rückgänge bei den Anleihe-Renditen. Der Euro-Bund-Future steigt in der Folge auf 133,14 Prozentpunkte, am Montag notierte dieser noch bei 130,50 Punkten. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe gibt von 2,638 % auf 2,469 % nach. Auch für die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe geht es zurück. Vor Wochenfrist rentierte diese bei 2,712 %, aktuell gibt es 2,563 %.

BMW nimmt über seine US-amerikanische Tochter BMW US Capital über eine Anleihe (WKN A3LL13) 800 Millionen US-Dollar frisches Kapital auf. Bis zum Laufzeitende am 11.08.2025 zahlt der Autobauer einen Kupon in Höhe von 5,3 %. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich, erstmalig am 11.02.2024. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 2.000 Nominalen einsteigen. Die kleinste handelbare Einheit beträgt 1.000 Nominale. S&P vergibt an BMW ein A Rating.

McDonaldŽs begibt eine Anleihe (WKN A3LL27) im Emissionsvolumen von 600 Millionen US-Dollar. Anleger erhalten einen Kupon von 4,8 %, die Auszahlung erfolgt halbjährlich ab 14.02.2024. Das Fälligkeitsdatum ist der 14.08.2028. Gehandelt werden kann ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen, dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Von MoodyŽs gibt es ein Baa1 Rating.

Die Berlin Hyp refinanziert sich über eine neue Anleihe (WKN BHY0SC) mit 500 Millionen Euro. Während der Laufzeit wird ein jährlicher Kupon in Höhe von 3,375 % gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolgt am 23.08.2024, das Fälligkeitsdatum ist der 23.08.2028. Sowohl der Mindestbetrag als auch die kleinste handelbare Einheit betragen 1.000 Nominale. Die Berlin Hyp erhält von Fitch ein A- Rating.

