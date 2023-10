Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Die Kampfhandlungen in Nahost sorgten zu Wochenbeginn für eine steigende Nachfrage am Anleihemarkt und ließen damit die Kurse ansteigen. Die Suche nach sicheren Anlagen stützt die Anleihe-Kurse auch im weiteren Handelsverlauf. Unterdessen lassen die US-Notenbanker durchblicken, dass die Leitzinsen in nächster Zeit nicht weiter steigen könnten. Für den Euro-Bund Future geht es nach seinem tiefsten Stand seit 2011 von 126,62 Prozentpunkten in der Vorwoche auf aktuell 130,10 Punkte kräftig nach oben. Die Renditen für Bundesanleihen geben diese Woche deutlich nach. Derzeit notiert die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe bei 2,6905 %, vor Wochenfrist lag sie noch bei 2,941 %. Einen Rendite-Abschlag verzeichnet auch die 30-jährige Bundesanleihe. In der Vorwoche lag die Rendite bei 3,171 %, am Donnerstagvormittag stehen 2,892 % auf der Kurstafel.

Anlegertrends

Hessen nimmt 1,75 Mrd. Euro auf

Das Bundesland Hessen nimmt über eine Anleihe (WKN A1RQEN) frisches Kapital in Höhe von 1,75 Milliarden Euro auf. Bis zum Laufzeitende am 05.10.2028 wird ein jährlicher Kupon von 3,25 % gezahlt, die erste Zinszahlung erfolgt am 05.10.2024. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln. Dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. S&P vergibt ein AA+ Rating.

Glencore zahlt 6,5 %

Der Schweizer Rohstoff-Konzern Glencore begibt eine Anleihe (WKN A3LPD1) im Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar. Anleger erhalten einen jährlichen Kupon von 6,5 %. Die Zinszahlung wird halbjährlich geleistet, erstmalig am 06.04.2024. Das Fälligkeitsdatum ist auf den 06.10.2033 festgelegt. Diese Anleihe ist ab einem Mindestbetrag von 2.000 Nominalen und in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 Nominalen handelbar. Von MoodyŽs gibt es ein Baa1 Rating.

Grenke begibt Euro-Anleihe

Der Finanzdienstleister Grenke emittiert eine Anleihe (WKN A3LNVU) und nimmt darüber 500 Millionen Euro auf. Gezahlt wird ein jährlicher Kupon von 7,875 %, die erste Zinszahlung wird am 06.04.2024 geleistet. Das Laufzeitende ist für den 06.04.2027 vorgesehen. Handelbar ist diese Anleihe ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Nominalen. Die Ratingagentur S&P vergibt ein BBB+ Rating.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)