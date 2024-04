Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Die US-Wirtschaft zeigt trotz unverändert hoher Leitzinsen weiterhin kein Anzeichen von Schwäche. Neben robusten Konjunkturdaten belegt dies auch das am Mittwoch veröffentlichte Beige Book der Fed. Dieses dient als Grundlage für die jeweils nächste Fed-Sitzung. In der aktuellen Ausgabe geben 10 von 12 regionalen Zentralbanken ein moderates Wachstum an, beim letzten Mal waren es noch 8. Fed-Chef Jerome Powell ließ in einer Rede durchblicken, dass die straffe Geldpolitik noch länger fortgesetzt werden könnte. Unterdessen erwarten Marktbeobachter aufgrund der sinkenden Inflation in der Euro-Zone für den Juni mit ersten Zinsschritten. Nach einem kurzfristigen Sprung am Freitag der Vorwoche auf 133,05 Punkte, notiert der Euro-Bund-Future aktuell mit 131,66 Punkten wieder auf Vorwochenniveau. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe gibt leicht auf 2,4405 % nach, vor Wochenfrist stand sie bei 2,4595 %. Ebenfalls leicht nachgegeben hat die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Es geht von 2,581 % auf 2,574 %.

Anlegertrends

USA nehmen 39 Mrd. USD auf

Die USA refinanzieren sich über eine Anleihe (WKN A3LMM6) mit 39 Milliarden US-Dollar. Bis zur Fälligkeit am 31.08.2030 wird ein jährlicher Kupon von 4,125 % gezahlt. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich, der nächste Zinstermin ist der 29.08.2024. Gehandelt werden kann ab einem Mindestbetrag von privatanlegerfreundlichen 100 Nominale, dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Von S&P gibt es ein AA+ Rating.

Porsche begibt zwei Anleihen

Porsche begibt eine Anleihe (WKN A383H8) und nimmt darüber frisches Kapital in Höhe von 850 Millionen Euro auf. Anleger erhalten einen Kupon von 4,125 %, erstmalig am 27.09.2024. Als Fälligkeitsdatum ist der 27.09.2032 angegeben. Der Mindestbetrag sowie die kleinste handelbare Einheit betragen jeweils 1.000 Nominale. Über eine weitere Anleihe (WKN A383H7) nimmt der Autobauer weitere 750 Millionen Euro zu 3,75 % p.a. auf. Ein aktuelles Rating ist derzeit nicht angegeben.

Kanada zahlt 3,5 % p.a.

Der kanadische Staat emittiert eine Anleihe (WKN A3LVLH) im Volumen von 4 Milliarden Kanadische Dollar. Der Kupon beträgt 3,5 % und wird halbjährlich, erstmalig am 01.09.2024 gezahlt. Die Fälligkeit ist für den 01.03.2034 vorgesehen. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 2.000 Nominalen und in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 Nominalen handeln. S&P verleiht ein AAA Rating.

