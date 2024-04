Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Allmählich setzt sich am Zinsmarkt ein Konsens bezüglich der nächsten Zinsschritte durch. Während für die Euro-Zone ab Juni mit ersten Senkungen gerechnet wird, gehen Marktbeobachter davon aus, dass die Fed erst spät im zweiten Halbjahr an der Zinsschraube dreht. Die in den letzten Tagen veröffentlichten Konjunkturdaten änderten die Prognosen diesbezüglich nicht, auch wenn sich die Konjunkturaussichten in den USA zuletzt etwas verschlechterten. Aktuell zeigt eine gut verlaufende US-Quartalsberichtssaison noch keine Ermüdungserscheinungen. Der Euro-Bund-Future sinkt diese Woche auf 130,11 Punkte und erreicht damit den tiefsten Stand des Jahres. Für die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe geht es von 2,4405 % auf 2,565 % nach oben. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe steigt ebenfalls, aktuell stehen 2,691 % auf der Kurstafel, in der Vorwoche waren es 2,574 %.

Anlegertrends

EIB zahlt 4,75 %

Die European Investment Bank (EIB) refinanziert sich über eine Anleihe (WKN A3LXPY) mit 5 Milliarden US-Dollar. Bis zur Fälligkeit am 15.06.2029 wird ein Kupon von 4,75 % gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolgt am 15.06.2024 und wird in der Folge halbjährlich fortgesetzt. Sowohl der Mindestbetrag als auch die kleinste handelbare Einheit betragen 1.000 Nominale. MoodyŽs verleiht ein Aaa Rating.

KfW-Anleihe bis 2030

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) begibt eine Anleihe (WKN A38J3M) im Volumen von 600 Millionen Britischen Pfund. Anleger erhalten einen jährlichen Kupon in Höhe von 4,25 %, erstmalig am 01.10.2024. Als Fälligkeitsdatum ist der 01.10.2030 angegeben. Gehandelt werden kann ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen, dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Von S&P gibt es ein AAA Rating.

Dänemark nimmt 8,8 Mrd. DKK auf

Dänemark nimmt über eine Anleihe (WKN A3LKEV) frisches Kapital in Höhe von 8,8 Milliarden Dänischer Kronen auf. Der jährliche Kupon beträgt 2,25 % und wird erstmalig am 15.11.2024 gezahlt. Die Fälligkeit ist für den 15.11.2026 vorgesehen. Anleger können ab einem Mindestbetrag von privatanlegerfreundlichen 0,01 Nominalen handeln. Die kleinste handelbare Einheit beträgt ebenfalls 0,01 Nominale.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)