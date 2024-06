Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Am heutigen Donnerstag findet die mit Spannung erwartete nächste EZB-Sitzung statt. Bereits seit einigen Wochen erwarten Marktteilnehmer eine erste Zinssenkung um 0,25%. Allerdings herrscht auf dem Parkett auch Unsicherheit, wie es danach weiter geht. Erste Experten zweifeln an weiteren Zinssenkungen auf den folgenden EZB-Sitzungen und verweisen dabei auf die zuletzt wieder leicht gestiegene Inflation sowie aufgehellte Konjunkturdaten für den Euro-Raum. Für den Euro-Bund-Future geht es diese Woche von 129,2 Prozentpunkten auf 130,54 Punkte nach oben. Die Anleiherenditen kommen von ihren Jahreshochs zurück, die 10-jährige Bundesanleihe rentiert bei 2,519 %, nach 2,662 % in der Vorwoche. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe sinkt von 2,798 % auf 2,656 %.

Anlegertrends

Traton begibt CHF-Anleihe

Der Nutzfahrzeuge-Hersteller Traton refinanziert sich über eine Anleihe (WKN A3LZRD) mit 225 Millionen Schweizer Franken. Während der Laufzeit wird ein jährlicher Kupon von 2,35 % gezahlt, erstmals am 20.06.2025. Die Fälligkeit ist für den 20.06.2030 vorgesehen. Gehandelt werden kann ab einem Mindestbetrag von 5.000 Nominalen, dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. MoodyŽs vergibt ein Baa2 Rating.

Portugal nimmt 3 Mrd. Euro auf

Portugal nimmt über eine Anleihe (WKN A3LZCG) frisches Kapital in Höhe von 3 Milliarden Euro auf. Anleger erhalten einen Kupon von 3,625 % p.a., die erste Zinszahlung erfolgt am 12.06.2025. Als Fälligkeitstermin ist der 12.06.2054 angegeben. Sowohl der Mindestbetrag als auch die kleinste handelbare Einheit betragen privatanlegerfreundliche 0,01 Nominale. Von S&P gibt es ein A- Rating.

USA zahlen 4,375% p.a.

Die USA begeben eine Anleihe (WKN A3LYF0) im Emissionsvolumen von 47 Milliarden US-Dollar. Bis zur Fälligkeit am 15.05.2034 wird ein jährlicher Kupon von 4,375 % gezahlt. Die erste Auszahlung findet am 15.11.2024 statt und wird halbjährlich fortgesetzt. Diese Anleihe ist ab einem Mindestbetrag und in kleinsten handelbaren Einheiten von jeweils 100 Nominalen handelbar. Fitch gibt ein AA+ Rating an.

