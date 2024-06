Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Für Zinsanleger bleibt es weiter ein spannendes Marktumfeld. Diese Woche richtete sich das Hauptaugenmerk auf frische Konjunkturdaten. Demnach verschlechterte sich das Konsumklima in Deutschland entgegen den Erwartungen. Der GfK-Konsumklimaindex fiel von -21 auf -21,8 Punkte, Marktbeobachter gingen dagegen von einer leichten Verbesserung aus. Auch in Frankreich trübte sich die Verbraucherstimmung ein, im Nachbarland steht zudem am kommenden Wochenende die mit Spannung erwartete erste Runde der Parlamentsneuwahlen an. Der Euro-Bund-Future stieg im Wochenverlauf bis auf 133,06 Punkte, zur Wochenmitte notiert er bei 132,1 Prozentpunkten wieder auf Vorwochenniveau. Die Anleiherenditen legen diese Woche nur leicht zu. Die 10-jährige Bundesanleihe rentiert aktuell bei 2,432 %, nach 2,421 % in der Vorwoche. Noch etwas mehr zulegen kann die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe, diese steigt von 2,568 % auf 2,622 %. In der kommenden Woche dürften Anleger vor allem Reden von Christine Lagarde sowie Jerome Powell und auch die Veröffentlichung des Fed-Sitzungsprotokolls aufmerksam verfolgen.

Anlegertrends

L-Bank begibt GBP-Anleihe

Die L-Bank begibt eine Anleihe (WKN A4CJCP) im Emissionsvolumen von 500 Millionen Britischen Pfund. Anleger erhalten einen Kupon in Höhe von 4,75 %, erstmalig am 16.06.2025. Als Fälligkeitsdatum ist der 16.06.2026 angegeben. Gehandelt werden kann ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen und in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Nominalen. MoodyŽs bewertet die L-Bank mit AAA.

Schleswig-Holstein nimmt 750 Mio. EUR auf

Schleswig-Holstein refinanziert sich über eine Anleihe (WKN SHFM94) mit 750 Millionen Euro. Bis zur Fälligkeit am 25.06.2029 wird ein jährlicher Kupon von 2,875 % bezahlt, erstmals am 25.06.2025. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln, dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Von Fitch gibt es ein AAA Rating.

Australien zahlt 4,25 % p.a.

Australien nimmt über eine Anleihe (WKN A3LZWB) frisches Kapital in Höhe von 7 Milliarden Australischer Dollar auf. Der jährliche Kupon beträgt 4,25 % und wird erstmals am 14.12.2024 ausgezahlt. Die Fälligkeit ist für den 21.06.2034 vorgesehen. Sowohl der Mindestbetrag als auch die kleinste handelbare Einheit betragen 1.000 Nominale. S&P verleiht ein AAA Rating.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)