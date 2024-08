Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Die Signale aus der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) für eine baldige Zinssenkung werden immer deutlicher. Mehrere US-Währungshüter signalisierten die Bereitschaft für einen solchen Lockerungsschritt im September. US-Notenbankchef Jerome Powell hat dies in seiner Rede Ende vergangener Woche auf dem Notenbanksymposium in Jackson Hole bestätigt. In Europa könnte die EZB folgen, denn die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im August weiter verschlechtert. Das ist bereits der dritte Rückgang in Folge und der tiefste Stand seit Februar. Auch die Beurteilung der aktuellen Lage fiel pessimistischer aus als im Vormonat. "Die Stimmung der Unternehmen ist im Sinkflug", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. "Die deutsche Wirtschaft gerät zunehmend in die Krise." Der Euro-Bund-Future erreichte zu Wochenbeginn mit 133,66 Punkten seinen tiefsten Stand seit rund 4 Wochen. Im weiteren Wochenverlauf konnte er sich nur leicht erholen und steht aktuell mit 133,90 Punkten niedriger als noch vor einer Woche. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe stieg von 2,218 % auf 2,282 %, während die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe von 2,454 % auf 2,528 % zunahm.

Anlegertrends

BMW International Investment B.V.-Anleihe zahlt 3%

Die BMW International Investment BV-Anleihe ist unter der WKN A3L23P investierbar, das Emissionsvolumen beträgt bis zu 1 Mrd. Euro. Die Fälligkeit der Anleihe ist am 27.08.2027. Investoren erhalten einen jährlichen Kupon von 3 %, der nächstmalig am 27.08.2025 ausgezahlt wird. Der Mindestbetrag sowie die kleinste handelbare Einheit betragen jeweils 1.000 Nominale. Von Moody's gibt es ein A2 Rating.

Katjesgreenfood-Anleihe bietet 8%

Die Katjesgreenfood-Anleihe (WKN A383FM) hat am 29.11.2023 eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 13 Mio. Euro begeben. Der jährliche Kupon beträgt 8 %, die erste Zinszahlung erfolgt am 29.11.2024. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.11.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung in diesem Fall 102%. Die Laufzeit der Anleihe endet am 29.11.2027. Diese Anleihe kann ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen gehandelt werden, was auch der kleinsten handelbaren Einheit entspricht.

Rumänien mit Dollar-Anleihe

Rumänien nimmt über eine Dollar-Anleihe (WKN A28ZWY) bis zu 272,35 Mio. Dollar auf. Die Anleihe bietet einen Kupon in Höhe von 3 % p.a., wobei die Zinszahlungen halbjährlich erfolgen, nächstmalig am 14.02.2025. Die Fälligkeit der Anleihe ist für den 14.02.2031 vorgesehen. Der Mindestbetrag sowie die kleinste handelbare Einheit betragen jeweils 2.000 Nominale. MoodyŽs vergibt ein Baa3 Rating.

